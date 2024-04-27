Серия разрушительных торнадо бушует в США

На США обрушились торнадо. Как минимум три штата оказались в плену стихии. Известно, что за помощью в медицинские учреждения обратились несколько местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Омахе горожанам пришлось ждать спасателей, чтобы выбраться из-под завалов собственного дома. Разрушены и повреждены сотни зданий в регионе. Смерч прошелся и по территории аэропорта в Небраске. Сотрудники успели эвакуировать пассажиров, а вот спасти воздушные суда удалось лишь частично. На взлетно-посадочной полосе раскиданы обломки самолетов. Работа гавани приостановлена. Власти пока не подсчитывали материальный ущерб. Синоптики считают, что пик непогоды будет сегодня.