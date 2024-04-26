Европейские лидеры начинают прозревать. Осознав глубину своего бедственного положения, главы стран ЕС все чаще заявляют о необходимости избавиться от американского гнета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной акт неповиновения продемонстрировал французский лидер. Во время своего выступления в Сорбонне он заявил, что финансовая политика ЕС формировалась под давлением со стороны США, и в итоге это привело к обнищанию стран-участниц союза.

Также Эммануэль Макрон назвал экономическую модель Брюсселя устаревшей. По словам главы пятой республики, одним из факторов упадка стала напряженность между Китаем и Соединенными Штатами, а также действия американцев на мировых рынках. Эммануэль Макрон призвал еврочиновников выйти из-под влияния Вашингтона и показать всем самостоятельность объединения как независимого игрока на мировой арене.