Прямой эфир

Макрон: с экономической точки зрения модель ЕС больше не является устойчивой

26 апреля 2024 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейские лидеры начинают прозревать. Осознав глубину своего бедственного положения, главы стран ЕС все чаще заявляют о необходимости избавиться от американского гнета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной акт неповиновения продемонстрировал французский лидер. Во время своего выступления в Сорбонне он заявил, что финансовая политика ЕС формировалась под давлением со стороны США, и в итоге это привело к обнищанию стран-участниц союза.

Также Эммануэль Макрон назвал экономическую модель Брюсселя устаревшей. По словам главы пятой республики, одним из факторов упадка стала напряженность между Китаем и Соединенными Штатами, а также действия американцев на мировых рынках. Эммануэль Макрон призвал еврочиновников выйти из-под влияния Вашингтона и показать всем самостоятельность объединения как независимого игрока на мировой арене.

Макрон: с экономической точки зрения модель ЕС больше не является устойчивой-1

Эммануэль Макрон, президент Франции:
С экономической точки зрения наша модель в ее нынешнем виде больше не является устойчивой. Мы хотим иметь все, но это уже не согласуется с реальностью. Китайско-американская напряженность привела к росту расходов на вооружение и технологические инновации, а также к увеличению военного потенциала.

Кроме того, французский лидер подчеркнул, что страны ЕС слишком медленно реагируют на «общее вооружение мира». Речь пошла даже о ядерном оружии, которое должно помочь обезопасить страны ЕС. Впрочем, сказанное Макроном не раз подвергалось жесткой критике. Не исключено, что его заявления имели под собой лишь одну цель – заручиться поддержкой на предстоящих выборах в Европарламент. Пока партия французского президента среди отстающих.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании зафиксирован новый рекорд по количеству краж
26 апреля 2024 17:34

В Великобритании зафиксирован новый рекорд по количеству краж

Как раньше уже не будет – Песков высказался о будущем отношений ЕС и России
26 апреля 2024 14:04

Как раньше уже не будет – Песков высказался о будущем отношений ЕС и России

BI: предоставленный США пакет помощи Украине может стать последним
26 апреля 2024 13:53

BI: предоставленный США пакет помощи Украине может стать последним

Испанию силой заставили передать вооружение Украине
26 апреля 2024 13:29

Испанию силой заставили передать вооружение Украине

Российские военные уничтожили крупную колонну западной техники в ДНР
26 апреля 2024 12:59

Российские военные уничтожили крупную колонну западной техники в ДНР

Украинский министр освобожден из-под стражи за 1,8 миллиона долларов
26 апреля 2024 11:46

Украинский министр освобожден из-под стражи за 1,8 миллиона долларов

В команде Трампа обсуждают санкции за отказ от использования доллара
26 апреля 2024 11:30

В команде Трампа обсуждают санкции за отказ от использования доллара

Эксперт: танки Abrams уязвимы для российских FPV дронов
26 апреля 2024 11:07

Эксперт: танки Abrams уязвимы для российских FPV дронов

Макрон назвал устаревшей экономическую модель Евросоюза
26 апреля 2024 10:47

Макрон назвал устаревшей экономическую модель Евросоюза

Премьер Венгрии провозгласил конец западного мирового порядка
26 апреля 2024 10:45

Премьер Венгрии провозгласил конец западного мирового порядка

Столтенберг: страны НАТО не сдержали обязательств по поставкам оружия в Украину
26 апреля 2024 10:31

Столтенберг: страны НАТО не сдержали обязательств по поставкам оружия в Украину

В деле замминистра обороны России Иванова могут появиться новые обвиняемые
26 апреля 2024 10:04

В деле замминистра обороны России Иванова могут появиться новые обвиняемые