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Сериал «Чернобыль» выиграл в трёх номинациях «Эмми», среди которых лучший мини-сериал

23 сентября 2019 07:59
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Новости США. Самую престижную в США телевизионную премию Emmy завоевал сериал «Чернобыль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сериал «Чернобыль» выиграл в трёх номинациях «Эмми», среди которых лучший мини-сериал-1

71-я церемония вручения награды проходила в Лос-Анджелесе. Пятисерийный фильм о трагедии на атомной станции был представлен в 19 номинациях. В трех из них он одержал победу.

Сериал «Чернобыль» выиграл в трёх номинациях «Эмми», среди которых лучший мини-сериал-4

Создатель сериала Крейг Мейзин для работы над сценарием в течение двух с половиной лет собирал архивные материалы, связанные с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Съемки картины проходили в Украине и Литве.

Сериал «Чернобыль». Почему он зацепил нас сильнее, чем предыдущие об этой трагедии?

# Кино # Крейг Мейзин # Фотофакт

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