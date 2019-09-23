Сериал «Чернобыль» выиграл в трёх номинациях «Эмми», среди которых лучший мини-сериал

Новости США. Самую престижную в США телевизионную премию Emmy завоевал сериал «Чернобыль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Самую престижную в США телевизионную премию Emmy завоевал сериал «Чернобыль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
71-я церемония вручения награды проходила в Лос-Анджелесе. Пятисерийный фильм о трагедии на атомной станции был представлен в 19 номинациях. В трех из них он одержал победу.
Создатель сериала Крейг Мейзин для работы над сценарием в течение двух с половиной лет собирал архивные материалы, связанные с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Съемки картины проходили в Украине и Литве.
Сериал «Чернобыль». Почему он зацепил нас сильнее, чем предыдущие об этой трагедии?