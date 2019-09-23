Ветер срывает крыши домов, валит деревья и столбы: в Японии бушует тайфун «Тапа»

Новости Японии. Тайфун «Тапа», из-за которого в Японии были отменены более 400 авиарейсов, продолжает двигаться в северном направлении. Сейчас ураган находится над Японским морем недалеко от острова Кюсю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От удара стихии уже пострадали десятки человек. Шквалистый ветер срывает крыши домов, валит деревья и столбы. Местные власти предупредили жителей о возможных оползнях. Ожидается, что тайфун «Тапа» затронет западное побережье Японии, а также Корейский полуостров.