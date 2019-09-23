Священник из Италии предложил платить за парковку молитвой

Новости Италии. В Италии предложили расплачиваться за парковку молитвой. Инициатива принадлежит священнику из города Авеццано, выделившему места на автомобильной стоянке перед церковью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно прайс-листу, 15-минутная парковка стоит одну молитву Деве Марии. Таким необычным способом священник решил возвращать людей к религии. Сам настоятель признался, что его инициатива носит шуточный характер, а проверять, помолился ли водитель, смогут «лишь сами Господь и Богоматерь».