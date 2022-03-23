Прямой эфир

Сергей Лавров: переговоры идут тяжело. Украинская сторона постоянно меняет свою позицию

23 марта 2022 15:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

28-й день российской военной спецоперации в Украине. В Луганской и Донецкой областях продолжаются ожесточенные бои по освобождению территории от сил ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 украинских солдат, не желая больше воевать, добровольно сложили оружие и сдались в плен. Боевики «Азова» пытаются покинуть окруженный Мариуполь под видом мирных жителей.

Сергей Лавров: переговоры идут тяжело. Украинская сторона постоянно меняет свою позицию-1

За сутки точными ударами российской армии уничтожено около 100 военных объектов. Под Ровно разрушен крупный арсенал с вооружением и техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран. Корабли Черноморского флота нанесли удар и по ракетным установкам в пригородах Киева.

В Донецкой области российские подразделения ведут бой за Новомихайловку. Крупную наступательную операцию проводят Вооруженные силы ДНР. За время спецоперации освобождено 102 населенных пункта

Игорь Конашенков: подразделения российских ВС продолжают уничтожение сил Украины. Читайте здесь.

Сергей Лавров: переговоры идут тяжело. Украинская сторона постоянно меняет свою позицию-4

Чтобы не допустить жертв среди мирного населения, российские военные обеспечили безопасный выход беженцев из Мариуполя. За сутки из города эвакуировали 562 человека, в том числе 110 детей. Из-за продолжающихся боев там возникла катастрофическая гуманитарная ситуация.

Топили снег на костре под пулями. Жительница Мариуполя рассказала о жизни в условиях конфликта.

Сергей Лавров: переговоры идут тяжело. Украинская сторона постоянно меняет свою позицию-7

С людьми, бежавшими от боев в Донбассе, 23 марта встретился представитель ООН. Карим Атасси посетил один из пунктов временного размещения для эвакуированных жителей в Ростовской области.

Сергей Лавров: переговоры идут тяжело. Украинская сторона постоянно меняет свою позицию-10

Российская сторона продолжает оказывать помощь пострадавшим от конфликта. Только в Мелитополь военные привезли 20 тонн груза. Почти 18 тонн доставили колонны МЧС России в городок жизнеобеспечения в ДНР. На этом фоне Москва по-прежнему готова решить кризис мирным путем.

Сергей Лавров: переговоры идут тяжело. Украинская сторона постоянно меняет свою позицию-13

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Когда в разгар нашей специальной военной операции украинское руководство предложило переговоры, мы на них согласились, тут же президент дал команду. Переговоры начались. Идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений. Трудно избавиться от впечатления, что их держат за руку американские коллеги, которым, если почитать политологов – и наших, и западных, американцы просто исходят их того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро.

Глава российского МИД раскритиковал предложение ввести в Украину миротворцев НАТО. По мнению Лаврова, это может привести к прямому столкновению военных России и Североатлантического альянса, последствия которого сложно будет преодолеть.

# Международная политика # Карим Атасси # Сергей Лавров # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Министр обороны Великобритании открыто заявил о подготовке украинских военных специалистами НАТО
23 марта 2022 10:56

Министр обороны Великобритании открыто заявил о подготовке украинских военных специалистами НАТО

Игорь Конашенков: подразделения российских ВС продолжают уничтожение сил Украины
23 марта 2022 10:33

Игорь Конашенков: подразделения российских ВС продолжают уничтожение сил Украины

Топили снег на костре под пулями. Свистело, а мы что-то варим. Жительница Мариуполя о жизни в условиях конфликта
23 марта 2022 08:50

Топили снег на костре под пулями. Свистело, а мы что-то варим. Жительница Мариуполя о жизни в условиях конфликта