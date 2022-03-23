Сергей Лавров: переговоры идут тяжело. Украинская сторона постоянно меняет свою позицию

28-й день российской военной спецоперации в Украине. В Луганской и Донецкой областях продолжаются ожесточенные бои по освобождению территории от сил ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 украинских солдат, не желая больше воевать, добровольно сложили оружие и сдались в плен. Боевики «Азова» пытаются покинуть окруженный Мариуполь под видом мирных жителей.

За сутки точными ударами российской армии уничтожено около 100 военных объектов. Под Ровно разрушен крупный арсенал с вооружением и техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран. Корабли Черноморского флота нанесли удар и по ракетным установкам в пригородах Киева. В Донецкой области российские подразделения ведут бой за Новомихайловку. Крупную наступательную операцию проводят Вооруженные силы ДНР. За время спецоперации освобождено 102 населенных пункта Игорь Конашенков: подразделения российских ВС продолжают уничтожение сил Украины. Читайте здесь.

Чтобы не допустить жертв среди мирного населения, российские военные обеспечили безопасный выход беженцев из Мариуполя. За сутки из города эвакуировали 562 человека, в том числе 110 детей. Из-за продолжающихся боев там возникла катастрофическая гуманитарная ситуация. Топили снег на костре под пулями. Жительница Мариуполя рассказала о жизни в условиях конфликта.

С людьми, бежавшими от боев в Донбассе, 23 марта встретился представитель ООН. Карим Атасси посетил один из пунктов временного размещения для эвакуированных жителей в Ростовской области.

Российская сторона продолжает оказывать помощь пострадавшим от конфликта. Только в Мелитополь военные привезли 20 тонн груза. Почти 18 тонн доставили колонны МЧС России в городок жизнеобеспечения в ДНР. На этом фоне Москва по-прежнему готова решить кризис мирным путем.