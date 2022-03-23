Игорь Конашенков: подразделения российских ВС продолжают уничтожение сил Украины

28-й день российской военной спецоперации в Украине. В Луганской и Донецкой областях продолжаются ожесточенные бои по освобождению территории от сил ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 украинских солдат, не желая больше воевать, добровольно сложили оружие и сдались в плен. Боевики «Азова» пытаются покинуть окруженный Мариуполь под видом мирных жителей.

За сутки точными ударами российской армии уничтожено около сотни военных объектов. Под Ровно разрушен крупный арсенал с вооружением и техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран. Корабли Черноморского флота нанесли удар и по ракетным установкам в пригородах Киева. В Донецкой области российские подразделения ведут бой за Новомихайловку. Крупную наступательную операцию проводят Вооруженные силы ДНР. За время спецоперации освобождено 102 населенных пункта.