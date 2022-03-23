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Игорь Конашенков: подразделения российских ВС продолжают уничтожение сил Украины

23 марта 2022 10:33
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28-й день российской военной спецоперации в Украине. В Луганской и Донецкой областях продолжаются ожесточенные бои по освобождению территории от сил ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 украинских солдат, не желая больше воевать, добровольно сложили оружие и сдались в плен. Боевики «Азова» пытаются покинуть окруженный Мариуполь под видом мирных жителей.

Игорь Конашенков: подразделения российских ВС продолжают уничтожение сил Украины-1

За сутки точными ударами российской армии уничтожено около сотни военных объектов. Под Ровно разрушен крупный арсенал с вооружением и техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран. Корабли Черноморского флота нанесли удар и по ракетным установкам в пригородах Киева.

В Донецкой области российские подразделения ведут бой за Новомихайловку. Крупную наступательную операцию проводят Вооруженные силы ДНР. За время спецоперации освобождено 102 населенных пункта.

Игорь Конашенков: подразделения российских ВС продолжают уничтожение сил Украины-4

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Подразделения российских Вооруженных сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В настоящее время ведут бой за овладение населенным пунктом Новомихайловка. Группировка войск Донецкой Народной Республики, завершив зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка. За ночь в данном районе уничтожено три танка, два БМП, два миномета и пять автомобилей повышенной проходимости.

Чтобы не допустить жертв среди мирного населения, российские военные обеспечили безопасный выход беженцев из Мариуполя. За сутки из города эвакуировали 562 человека, в том числе 110 детей. Из-за продолжающихся боев там возникла катастрофическая гуманитарная ситуация.

Игорь Конашенков: подразделения российских ВС продолжают уничтожение сил Украины-7

Российская армия продолжает доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие районы. Только в Мелитополь военные привезли 20 тонн груза. Почти 18 тонн доставили колонны МЧС России в городок жизнеобеспечения в ДНР.

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# Международная политика # Игорь Конашенков # Фотофакт

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