Сергей Лавров о переговорах Москвы и Киева: невозможно Украине быть блоковой страной, искать счастья в НАТО

Подробности пока не сообщаются. Предыдущий очный раунд переговоров, прошедший на этой неделе в Стамбуле, завершился передачей украинской стороной проекта предложений, который мог бы лечь в основу мирных договоренностей. Комментируя их, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинская сторона продемонстрировала понимание реальности по Донбассу и Крыму.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Что касается российско-украинских переговоров, то здесь нет каких-либо уже окончательно одобренных планов, переговоры должны продолжиться. Там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе. Безъядерный внеблоковый нейтральный статус – это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость. Мы увидели гораздо большее понимание еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и в Донбассе. Но касательно потенциальных дальнейших контактов – они сейчас прорабатываются. Будет объявлено.