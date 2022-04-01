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Сергей Лавров о переговорах Москвы и Киева: невозможно Украине быть блоковой страной, искать счастья в НАТО

01 апреля 2022 14:05
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1 апреля Москва и Киев продолжают переговорный процесс. Делегации общаются в онлайн-формате, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Лавров о переговорах Москвы и Киева: невозможно Украине быть блоковой страной, искать счастья в НАТО-1

Подробности пока не сообщаются. Предыдущий очный раунд переговоров, прошедший на этой неделе в Стамбуле, завершился передачей украинской стороной проекта предложений, который мог бы лечь в основу мирных договоренностей. Комментируя их, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинская сторона продемонстрировала понимание реальности по Донбассу и Крыму.  

Сергей Лавров о переговорах Москвы и Киева: невозможно Украине быть блоковой страной, искать счастья в НАТО-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Что касается российско-украинских переговоров, то здесь нет каких-либо уже окончательно одобренных планов, переговоры должны продолжиться. Там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе. Безъядерный внеблоковый нейтральный статус это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость. Мы увидели гораздо большее понимание еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и в Донбассе. Но касательно потенциальных дальнейших контактов – они сейчас прорабатываются. Будет объявлено.  

Сергей Лавров о переговорах Москвы и Киева: невозможно Украине быть блоковой страной, искать счастья в НАТО-7

Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, вопрос по Донбассу и Крыму остался одним из главных и на этих переговорах.  

# Международная политика # Сергей Лавров # Владимир Мединский # Фотофакт

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