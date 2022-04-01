Эвакуированы более 2 тысяч жителей. В Белгороде продолжается ликвидация пожара на нефтебазе

Новости России. В Белгороде продолжают ликвидировать крупный пожар, вспыхнувший на нефтебазе. Сейчас на месте происшествия работают более сотни пожарных, 30 единиц спецтехники и пожарный поезд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экстренных службах сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом и бензином на две тысячи кубометров. Есть опасность перехода огня еще на восемь емкостей. По заявлению губернатора области, пожар произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте.