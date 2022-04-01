Прямой эфир

Эвакуированы более 2 тысяч жителей. В Белгороде продолжается ликвидация пожара на нефтебазе

01 апреля 2022 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Белгороде продолжают ликвидировать крупный пожар, вспыхнувший на нефтебазе. Сейчас на месте происшествия работают более сотни пожарных, 30 единиц спецтехники и пожарный поезд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эвакуированы более 2 тысяч жителей. В Белгороде продолжается ликвидация пожара на нефтебазе-1

В экстренных службах сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом и бензином на две тысячи кубометров. Есть опасность перехода огня еще на восемь емкостей. По заявлению губернатора области, пожар произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте.  

Эвакуированы более 2 тысяч жителей. В Белгороде продолжается ликвидация пожара на нефтебазе-4

Жертв нет, сообщается только о двух пострадавших. Из близлежащих районов эвакуировали более двух тысяч местных жителей. О взрыве и вспыхнувшем пламени доложено президенту России Владимиру Путину. В Кремле заявили, что этот удар создает неудобный фон для переговоров.  

# Пожар # Владимир Путин # Вячеслав Гладков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Варшава открыла границу для всех беженцев из Украины
01 апреля 2022 10:50

Варшава открыла границу для всех беженцев из Украины

На границе с Польшей украинские активисты блокируют дороги фурам из Беларуси и России
01 апреля 2022 10:41

На границе с Польшей украинские активисты блокируют дороги фурам из Беларуси и России

В Испании возник дефицит продуктов, практически нет молока и подсолнечного масла
01 апреля 2022 08:30

В Испании возник дефицит продуктов, практически нет молока и подсолнечного масла