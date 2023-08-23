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Трамп заявил, что боролся за чистоту выборов и 24 августа с гордостью пойдет под арест

23 августа 2023 14:17
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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что его борьба была направлена на «чистые» выборы в Америке и он с гордостью пойдет под арест в штате Джорджия в четверг, 24 августа. Об этом бывший лидер Штатов написал в соцсети, приводит информацию РИА Новости.

Сообщается, что экс-президент Америки пришел к соглашению с местными властями в вопросе своего освобождения. Трампа выпустят под залог в двести тысяч долларов на период рассмотрения в местном суде дела о попытке переиграть итоги президентских выборов в Джорджии в 2020 году. Бывший лидер США обвиняется в том, что оказывал давление на должностных лиц штата.

Сам Трамп в своем посте отметил, что никто и никогда не боролся за чистоту выборов так, как делал это он. И за это он с гордостью пойдет под арест, предъявленные обвинения бывший президент отрицает.

# Международная политика # Дональд Трамп

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