Сербия переживает масштабный транспортный коллапс из-за протестов фермеров

По всей стране тысячи тракторов – на дорогах и улицах. Аграрии выдвинули ряд требований: ввести торговые пошлины, прекратить импорт мясо-молочной продукции, фруктов, овощей, зерна и других продуктов питания, а также гарантировать закупку продукции у местных производителей.

Деян Трайкович, фермер (Сербия):

То, что мы производим и чем обладаем, нужно защищать. Рынок нужно очистить. Это первый пункт повестки дня, или, скорее, наш первый шаг в решении проблемы. Введение квот и регулирование рынка – это очень простая система, потому что так поступает каждая, даже относительно умная, страна, и в этом нет ничего нового.

Протестующие обеспокоены тем, что Сербия, традиционно являвшаяся одним из крупнейших на Балканах производителей молочной продукции, все сильнее зависит от импорта сельхозтоваров.