Воскресенский прокомментировал возможный 20-й пакет санкций ЕС против РБ и РФ

Юрий Воскресенский, политолог:

Вопросы, затрагивающие позицию Словакии, Венгрии, можно вынести на дискуссию общественную. Европейский союз сейчас рассматривает 20-й пакет санкций в отношении России. Наверняка в отношении Беларуси – да. Если уважаемая Венгрия и Словакия, которые мужественно, в речах действительно мужественной лидеры пытаются хоть как-то противостоять Евросоюзу, но если она в 20-й раз не используют право вето. Это значит, что вы получите, крутясь так вот задом, то, что заслужили. Если вы действительно здравые люди. А мы видим – абсолютно здравые. Самые здравые в Евросоюзе – это Орбан и Фицо.

Вы просто сказали А, вы сказали Б, ну проговорите алфавит. Используйте право вето. У меня лично вызывает позиция такая большое сомнение в ее искренности. Эти вот разговоры: «Им же сейчас тяжело, вы ж поймите». Так что, 20 раз предать союзника или что? Это как вообще? То есть это вопрос дискуссии, что все-таки в современной политике, если вы хотите быть такими последовательными, то вы будьте последовательными. Кто-то с моим может не согласиться. Но это же фактура. Вы 19 раз ставили нож в спину тому, кому поете оды.

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