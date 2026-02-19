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Литва предложила усилить обороноспособность за счёт средств Евросоюза

19 февраля 2026 06:09
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Литва предложила усилить обороноспособность за счет средств Евросоюза. По мнению властей, в Вильнюсе часть бюджета ЕС следует направить на обустройство восточной границы сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководством страны заявлено, что охрана этой границы – общая ответственность всего ЕС. Брюссель обязан выделить финансирование, поскольку речь идет о безопасности Европы. Якобы, существует серьезная угроза, исходящая, как утверждается, от Беларуси и России. Хотя точная сумма, необходимая для реализации планов, не озвучена, литовские чиновники настаивают на создании многолетней финансовой программы.

# Международная политика

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