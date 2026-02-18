Воскресенский о переговорах Беларуси и США: мы всегда для них туземцы

Юрий Воскресенский, политолог:

Мы всегда для них туземцы. Поэтому Боррель абсолютно не врал, когда говорил про райский сад и джунгли. То есть они действительно к нам относятся как к людям второго, третьего сорта, как к таким папуасам, которых можно задобрить. Потом подставить, потом бросить, потом кинуть на растерзание. Это надо понимать. Это надо понимать. И надо в рамках контригры проводить свою повестку.

Но я думаю, что Батька все равно их переиграет и уже их переигрывает, потому что он превентивно сказал: «Я чувствую, что они что-то тут не договаривают, что-то они делают неискренне». Он уже превентивно и публично предупредил. А это уже, так сказать, блестящий шахматный ход.

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