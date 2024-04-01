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Сербия готовится к первым учениям со своими дронами

01 апреля 2024 13:44
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Сербия готовится к первым учениям с дронами собственного производства. Глава государства заявил о значительном укреплении Вооруженных сил ввиду ее военного нейтралитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербия готовится к первым учениям со своими дронами-1

Поводом для подобных действий правительства стал отказ государства от присоединения к военно-политическому блоку НАТО. По словам сербского лидера, при необходимости республика должна уметь постоять за себя самостоятельно. В планах у руководства не только укрепление армии, но и военные закупки. Речь идет, в частности, об истребителях и РСЗО. Упор при этом делается на отечественную промышленность. Сербия уже заказала несколько десятков комплексов системы залпового огня.

Напомним о специфике расположения Сербии на карте. Она является единственной нейтральной в военном плане страной в своем регионе Европы.

# Военные учения # Новости Сербии

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