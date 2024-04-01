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Почти вся энергетическая инфраструктура Харькова разрушена

01 апреля 2024 13:24
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Мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры города, что приводит к сложной обстановке в энергетической отрасли. Об этом пишет РИА Новости. Во время перебоев с электроэнергией жители активно идут в пункты обогрева и школы.

Ранее Вооруженные силы России наносили удары по объектам энергетики и военным объектам Украины, что приводило к отключениям света в различных регионах. 

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетическая система страны была подвергнута массированной атаке, в ходе которой пострадал ряд электростанций.  При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что войска РФ не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

# Международная политика # Игорь Терехов

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