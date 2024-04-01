В Минобороны РФ заявили об ударе по иностранным наемникам под Харьковом

Под Харьковом российскими военными нанесен удар по месту базирования зарубежных боевиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме этого, были нанесены потери по силам и технике ВСУ в 138 населенных пунктах, уничтожены радарная станция, боевая машина управления, две пусковые установки С-300.

В Райском районе ДНР был подбит украинский самолёт Су-27. Также на Донецком направлении было разрушено 11 складов ВСУ с боеприпасами.

В ходе специальной спецоперации российские военные убили 5 962 прибывших в Украину иностранных наемников. В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим использовал зарубежных наемников, а российские военные продолжали их уничтожать на всей территории Украины.