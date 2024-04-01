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В Минобороны РФ заявили об ударе по иностранным наемникам под Харьковом

01 апреля 2024 12:06
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Под Харьковом российскими военными нанесен удар по месту базирования зарубежных боевиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме этого, были нанесены потери по силам и технике ВСУ в 138 населенных пунктах, уничтожены радарная станция, боевая машина управления, две пусковые установки С-300. 

В Райском районе ДНР был подбит украинский самолёт Су-27. Также на Донецком направлении было разрушено 11 складов ВСУ с боеприпасами.

В ходе специальной спецоперации российские военные убили 5 962 прибывших в Украину иностранных наемников. В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим использовал зарубежных наемников, а российские военные продолжали их уничтожать на всей территории Украины.

# Международная политика

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