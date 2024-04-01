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СВР: США убеждают союзников в ответственности ИГИЛ за теракт в «Крокусе»

01 апреля 2024 12:24
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По мнению Службы внешней разведки России (СВР), из-за поддержки киевского режима после теракта в «Крокус Сити Холле» Вашингтон может быть обвинен в связи с международным терроризмом. Об этом пишет ТАСС.

В администрации Байдена ведется активная работа по созданию искаженного представления о теракте 22 марта в России.

США распространяют среди стран информацию, обвиняя в нападении афганское отделение террористической организации. Однако такая провокационная риторика не нашла поддержки даже у членов НАТО и ЕС.

В СВР подчеркивают, что Киевский президент ведет полноценную террористическую войну с Россией, пользуясь сведениями, полученными от американской разведки.

# Международная политика

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