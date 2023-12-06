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Около 200 населённых пунктов затоплены из-за наводнений в Индии

06 декабря 2023 19:33
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13 человек погибли из-за наводнений в Индии. Циклон свирепствует на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 200 населённых пунктов затоплены из-за наводнений в Индии-1

Скорость ветра достигает 110 километров в час, не прекращаются проливные дожди в отдельных регионах. Подтоплены уже 200 населенных пунктов. Эвакуированы 15 тысяч человек. Переселение людей в безопасные районы продолжается. Созданы пункты временного размещения и центры помощи. Спасатели работают в усиленном режиме. Некоторые деревни и вовсе оказались отрезаны от остального мира. Нарушено железнодорожное сообщение, отменены авиарейсы.

# Природные явления # Новости Индии # Фотофакт

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