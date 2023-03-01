Сейсмолог Хугербитс предупреждает о сильнейших землетрясениях в марте

Сейсмолог научного института Solar System Geometry Survey сделал заявление о сильнейших природных катаклизмах, которые в марте затронут значительную часть Земли.

Франк Хугербитс ранее спрогнозировал мегаземлетрясения, которые случились в Турции и Сирии, а сейчас предупреждает о новых бедствиях в текущем месяце, пишет РИА Новости. Так, по прогнозу эксперта, подземные толчки магнитудой от восьми баллов и более произойдут на планете третьего-четвертого или шестого-седьмого марта 2023 года. По его словам, природные катаклизмы в разной степени затронут Пакистан, часть Северной Америки, территорию юга Японии, Индонезию, Грецию, Португалию и Россию.