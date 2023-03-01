В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезд – десятки людей погибли

Новости Греции. 32 человека погибли, 85 получили ранения в крупной железнодорожной катастрофе в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там на полной скорости столкнулись грузовой и пассажирский поезда.

Трагедия произошла на востоке страны. На месте работают около 200 спасателей, несколько десятков бригад скорой помощи, спецтехника. Эвакуированы более 200 пассажиров, 25 человек доставлены в больницы в тяжелом состоянии.