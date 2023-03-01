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В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезд – десятки людей погибли

01 марта 2023 08:06
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Новости Греции. 32 человека погибли, 85 получили ранения в крупной железнодорожной катастрофе в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там на полной скорости столкнулись грузовой и пассажирский поезда.  

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезд – десятки людей погибли-1

Трагедия произошла на востоке страны. На месте работают около 200 спасателей, несколько десятков бригад скорой помощи, спецтехника. Эвакуированы более 200 пассажиров, 25 человек доставлены в больницы в тяжелом состоянии.  

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезд – десятки людей погибли-4

Работа пожарных и аварийных бригад осложнена тем, что вагоны искорежены, людей приходится буквально вырезать из груды металла. Специалисты выясняют причины катастрофы.  

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# Авария в Греции # Новости Греции # Фотофакт

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