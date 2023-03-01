Из-за снежного шторма тысячи американцев застряли в аэропортах – в шести штатах красный уровень опасности

Новости США. Более тысячи авиарейсов отменены в США из-за мощного снежного шторма, который обрушился на северо-восток страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Более тысячи авиарейсов отменены в США из-за мощного снежного шторма, который обрушился на северо-восток страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи пассажиров застряли в аэропортах Нью-Йорка, Бостона и других крупных городов. Власти минимум шести штатов объявили красный уровень опасности. Работников госучреждений перевели на удаленный режим работы, людей попросили не выходить без острой необходимости из дома.
Из-за толстого слоя льда и снега закрыты многие шоссе. Сообщается о перебоях с электричеством. По данным национальной метеослужбы, это один из самых сильных снегопадов в нынешнем сезоне.
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