Ущерб от катастрофических землетрясений в Турции может превысить 100 млрд долларов

Общая сумма может составить более 100 миллиардов долларов, сказала во вторник, 7 марта, представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон. Несколько дней назад Всемирный банк озвучил сумму ущерба в более чем 30 миллиардов долларов с поправкой на то, что цифры могут расти на фоне афтершоков. Они в Турции продолжаются. Во Всемирном банке предположили, что затраты на восстановление городов могут вырасти в два раза, потери ВВП тоже увеличат общую сумму ущерба.

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