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Ущерб от катастрофических землетрясений в Турции может превысить 100 млрд долларов

07 марта 2023 14:08
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В Организации Объединенных Наций оценили ущерб после катастрофических природных катаклизмов в Турции, сообщает ТАСС.

Ущерб от катастрофических землетрясений в Турции может превысить 100 млрд долларов-1

Общая сумма может составить более 100 миллиардов долларов, сказала во вторник, 7 марта, представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон. Несколько дней назад Всемирный банк озвучил сумму ущерба в более чем 30 миллиардов долларов с поправкой на то, что цифры могут расти на фоне афтершоков. Они в Турции продолжаются. Во Всемирном банке предположили, что затраты на восстановление городов могут вырасти в два раза, потери ВВП тоже увеличат общую сумму ущерба. 

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# Землетрясение # Новости Турции

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