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«Сейчас я хочу быть в Амстердаме»: впервые за 6 лет в Нидерландах замёрзли каналы

04 марта 2018 07:21
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Новости Нидерландов. Из-за холодной погоды в Амстердаме замёрзли каналы. Находчивые жители столицы Нидерландов надели коньки и начали кататься.  

Как сообщает The Guardian, каналы замёрзли впервые за шесть лет. На лёд вышло множество туристов и местных жителей.  

Любители покататься на коньках активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях.  

«Сейчас я хочу быть в Амстердаме»,  

«Сейчас я хочу быть в Амстердаме»: впервые за 6 лет в Нидерландах замёрзли каналы-1

  

«Ещё больше катания на коньках по каналам сегодня днём. Сумасшедшее время в Амстердаме»,  

«Сейчас я хочу быть в Амстердаме»: впервые за 6 лет в Нидерландах замёрзли каналы-4

    

«Катание на льду пошло не так»,  

«Сейчас я хочу быть в Амстердаме»: впервые за 6 лет в Нидерландах замёрзли каналы-7

  

«Катание на коньках по каналам Амстердама»,  

«Сейчас я хочу быть в Амстердаме»: впервые за 6 лет в Нидерландах замёрзли каналы-10

  

«Местные жители играют в хоккей на замёрзшем канале Принсенграхта в Амстердаме».  

«Сейчас я хочу быть в Амстердаме»: впервые за 6 лет в Нидерландах замёрзли каналы-13

  

Отмечается, что хотя замёрзших частей канала достаточно, чтобы вместить всех желающих покататься на коньках, в некоторых местах лёд довольно тонкий.  

Зимой прошлого года мастер спорта по фигурному катанию на коньках поделилась советами с новичками.  

Мастер-класс здесь.  

# Видеофакт # Необычное

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