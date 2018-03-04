«Сейчас я хочу быть в Амстердаме»: впервые за 6 лет в Нидерландах замёрзли каналы
Новости Нидерландов. Из-за холодной погоды в Амстердаме замёрзли каналы. Находчивые жители столицы Нидерландов надели коньки и начали кататься.
Как сообщает The Guardian, каналы замёрзли впервые за шесть лет. На лёд вышло множество туристов и местных жителей.
Любители покататься на коньках активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях.
«Сейчас я хочу быть в Амстердаме»,
«Ещё больше катания на коньках по каналам сегодня днём. Сумасшедшее время в Амстердаме»,
«Катание на льду пошло не так»,
«Катание на коньках по каналам Амстердама»,
«Местные жители играют в хоккей на замёрзшем канале Принсенграхта в Амстердаме».
Отмечается, что хотя замёрзших частей канала достаточно, чтобы вместить всех желающих покататься на коньках, в некоторых местах лёд довольно тонкий.
Зимой прошлого года мастер спорта по фигурному катанию на коньках поделилась советами с новичками.
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