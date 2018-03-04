«Сейчас я хочу быть в Амстердаме»: впервые за 6 лет в Нидерландах замёрзли каналы

Новости Нидерландов. Из-за холодной погоды в Амстердаме замёрзли каналы. Находчивые жители столицы Нидерландов надели коньки и начали кататься.

Как сообщает The Guardian, каналы замёрзли впервые за шесть лет. На лёд вышло множество туристов и местных жителей.

Любители покататься на коньках активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

«Сейчас я хочу быть в Амстердаме»,