Жертвами аномальных холодов в Европе стали более 60 человек

Новости мира. Непогода доставляет неудобства гражданам по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе было отменено более 130 рейсов. Сильные снегопады нарушили и наземное сообщение: общая протяженность пробок по стране достигла более 500 километров.