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Жертвами аномальных холодов в Европе стали более 60 человек

03 марта 2018 18:57
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Новости мира. Непогода доставляет неудобства гражданам по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе было отменено более 130 рейсов. Сильные снегопады нарушили и наземное сообщение: общая протяженность пробок по стране достигла более 500 километров.

Жертвами аномальных холодов в Европе стали более 60 человек-1

В Сербии из-за низкой температуры и сильного ветра ввели красный уровень опасности. Практически полностью блокированы главные автомагистрали Франции.

Жертвами аномальных холодов в Европе стали более 60 человек-4

В Шотландии, Уэльсе и на севере Англии закрыты школы и детские сады. Отменены внутренние и международные авиа- и железнодорожные рейсы. Жертвами аномальных холодов стали более 60 человек. Для помощи нуждающимся открываются пункты обогрева и горячего питания.

# Фотофакт # Погода

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