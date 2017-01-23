Как научиться кататься на коньках: советы мастера-спорта по фигурному катанию Ксении Бакушевой

Кто сидит дома в ожидании лета? Выключайте сериал и вылезайте из-под пледа. Морозный воздух, день чудесный. Самое время отправиться на каток. Не умеете? Давайте учиться. Занятие это не только веселое, но и полезное.

Ксения Бакушева, тренер, мастер спорта по фигурному катанию на коньках:

При нашей повседневной жизни, когда в основном все люди сидят в офисах, это какая-то активность. Также это нагрузка, если делать это постоянно, то это кардионагрузка, которая способствует развитию сердечно-сосудистой системы. Также, если регулярно заниматься, можно подрегулировать вес и фигуру свою.

Чтобы комфортнее чувствовать себя на льду, советуем надеть спортивные штаны. Обязательно перчатки и шапку. И если все это вы наденете без проблем, то с коньками наверняка будут вопросы.

Ксения Бакушева, тренер, мастер спорта по фигурному катанию на коньках:

Вот эту часть мы шнуруем плотненько, потому что нужно, чтобы нога была зафиксирована. А верх шнуруем чуть-чуть менее плотно.

Затягивайте хорошо, прямо сильно, чтобы нога не болталась внутри. А здесь чуть-чуть менее плотно. И последний крючок вам лучше не затягивать, чтобы вы могли лучше садиться.

Перед выходом на лед нужно размять кисти рук, шею и поприседать. Первая трудность, с которой вы столкнетесь, – как устоять на коньках, как держаться на льду.

Ксения Бакушева, тренер, мастер спорта по фигурному катанию на коньках:

Чтобы держать равновесие на льду, мы никогда не едем на прямых ножках. Мы их всегда держим в полусогнутом состоянии. Корпус у нас чуть-чуть впереди, чтобы спинка не уходила назад. И желательно руки в сторону, но это по желанию. И равновесие: вес тела у нас над ножками, не уходит. Когда вы садитесь, он не должен быть за ногами, за пяточками. Он впереди, вы давите на переднюю часть конька.

Не стоит задерживаться у бортика – шагайте в середину катка. Там, как правило, людей меньше – все катаются по кругу. Топанье по льду – основа для новичков. Больше уверенности – все получится.

Следующее упражнение посложнее и не менее важное. Называется «фонарик».

Ксения Бакушева, тренер, мастер спорта по фигурному катанию на коньках:

Сейчас пригибаешь чуть-чуть коленки, собираешь пяточки, чуть-чуть давишь на лед и собираешь носочки.

Когда станете чувствовать себя увереннее на льду, можно переходить к основному шагу катания, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ксения Бакушева, тренер, мастер спорта по фигурному катанию на коньках:

Основной шаг катания – это «елочка». Мы ставим руки в сторону, присаживаемся и из центра разводим ножки и как будто рисуем елочку – в одну сторону и в другую толчки.

Немного практики и у вас обязательно все получится. Упали? Встали, посмеялись и попробовали снова.

Юлия:

Я сегодня каталась в первый раз. Научилась стоять на льду, завязывать шнурки, ходить, держать равновесие. И попробовала сама покататься. Было страшно, но интересно.

Егор:

Очень понравилось. Я стоял на коньках не в первый раз, но очень давно. Много чего вспомнил. Научили, например, тормозить, кататься задом.

На катке можно встретить абсолютно разных людей: от мала до велика. Кто-то наворачивает круги быстрее ветра, кто-то делает различные трюки, привлекая к себе внимание, а кто-то у бортика учится кататься, чтобы скоро составить здоровую конкуренцию бывалым.