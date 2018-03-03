Прямой эфир

В палаточном городке возле киевской Рады нашли 3 боевые гранаты. Задержаны более 100 человек

03 марта 2018 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине у стен Рады вспыхнули беспорядки. Задержаны уже более 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновение киевской полиции с протестующими в палаточном городке возле Рады. Кадры с места событий

В палаточном городке возле киевской Рады нашли 3 боевые гранаты. Задержаны более 100 человек-1

Несколько десятков пострадали: у них черепно-мозговые травмы и газовые ожоги. Территория палаточного городка, который появился у стен парламента еще в октябре, оцеплена. Дежурят пожарные, медики и спецтехника. Ведутся следственные действия.

Известно, что при обыске были обнаружены взрывчатые вещества и три боевые гранаты. На данный момент практически все палатки разобраны.

В палаточном городке возле киевской Рады нашли 3 боевые гранаты. Задержаны более 100 человек-4

Участники акции требовали отмены депутатской неприкосновенности, а также создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жертвами аномальных холодов в Европе стали более 60 человек
03 марта 2018 18:57

Жертвами аномальных холодов в Европе стали более 60 человек

Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра
03 марта 2018 16:43

Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра

Заблокированы дороги, закрыты школы и аэропорты: шторм «Эмма» принес в Европу новые снегопады
03 марта 2018 15:06

Заблокированы дороги, закрыты школы и аэропорты: шторм «Эмма» принес в Европу новые снегопады