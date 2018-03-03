В палаточном городке возле киевской Рады нашли 3 боевые гранаты. Задержаны более 100 человек

Новости Украины. В Украине у стен Рады вспыхнули беспорядки. Задержаны уже более 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столкновение киевской полиции с протестующими в палаточном городке возле Рады. Кадры с места событий
Новости Украины. В Украине у стен Рады вспыхнули беспорядки. Задержаны уже более 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столкновение киевской полиции с протестующими в палаточном городке возле Рады. Кадры с места событий
Несколько десятков пострадали: у них черепно-мозговые травмы и газовые ожоги. Территория палаточного городка, который появился у стен парламента еще в октябре, оцеплена. Дежурят пожарные, медики и спецтехника. Ведутся следственные действия.
Известно, что при обыске были обнаружены взрывчатые вещества и три боевые гранаты. На данный момент практически все палатки разобраны.
Участники акции требовали отмены депутатской неприкосновенности, а также создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.