Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра

Новости Великобритании. Великобритания готовится еще к нескольким дням хаоса на дорогах после ударной волны «Зверя с Востока» и шторма «Эммы». Из-за снежного урагана была закрыта большая часть британской транспортной сети. В эти выходные железнодорожные операторы отчаянно пытаются отремонтировать поврежденные поезда.

Пассажирка Паула Бейкер рассказала, что застряла в поезде на 15 часов, пытаясь добраться до Уэймута. Слова женщины приводит Daily Mail. Паула Бейкер:

Обычно я добираюсь за два часа, а в этот раз мы остановились, когда поезд еще даже не нагрелся. Отопления до сих пор нет, а в поезде еще около 55 пассажиров.

Туман также привел к возникновению проблем в аэропортах Великобритании. Пассажирам советуют проверить статус своего рейса, прежде чем выезжать в аэропорт. Майкл:

Смешно, что некоторые аэропорты были закрыты на 2 дня, а станция Ватерлоо, самая загруженная, закрывается после 6 вечера. Это шутка? Что насчет всех пассажиров, пытающихся добраться домой, и потерянных денег? Очень жаль, это все какой-то фарс.

В некоторых городах высота снежного покрова достигает полуметра.

Тысячи водителей и пассажиров поездов оказались в затруднительном положении из-за экстремальной погоды. Из-за метели и гололёда движение на дорогах практически остановилось.

Были созданы специальные центры для доставки еды и напитков тем, кто застрял на дороге и не может покинуть своё транспортное средство. Райан Батлер:

Вы все делаете потрясающую работу. Я потратил 9 часов, пытаясь добраться от Каднама до Борнмута. Сейчас я дома. Спасибо вам за ваш тяжелый труд.