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Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра

03 марта 2018 16:43
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Новости Великобритании. Великобритания готовится еще к нескольким дням хаоса на дорогах после ударной волны «Зверя с Востока» и шторма «Эммы».

Из-за снежного урагана была закрыта большая часть британской транспортной сети. В эти выходные железнодорожные операторы отчаянно пытаются отремонтировать поврежденные поезда.

Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра-1

Пассажирка Паула Бейкер рассказала, что застряла в поезде на 15 часов, пытаясь добраться до Уэймута. Слова женщины приводит Daily Mail.

Паула Бейкер:
Обычно я добираюсь за два часа, а в этот раз мы остановились, когда поезд еще даже не нагрелся. Отопления до сих пор нет, а в поезде еще около 55 пассажиров.

Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра-4

Туман также привел к возникновению проблем в аэропортах Великобритании. Пассажирам советуют проверить статус своего рейса, прежде чем выезжать в аэропорт.

Майкл:
Смешно, что некоторые аэропорты были закрыты на 2 дня, а станция Ватерлоо, самая загруженная, закрывается после 6 вечера. Это шутка? Что насчет всех пассажиров, пытающихся добраться домой, и потерянных денег? Очень жаль, это все какой-то фарс.

Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра-7

В некоторых городах высота снежного покрова достигает полуметра.

Тысячи водителей и пассажиров поездов оказались в затруднительном положении из-за экстремальной погоды. Из-за метели и гололёда движение на дорогах практически остановилось.

Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра-10

Были созданы специальные центры для доставки еды и напитков тем, кто застрял на дороге и не может покинуть своё транспортное средство.

Райан Батлер:
Вы все делаете потрясающую работу. Я потратил 9 часов, пытаясь добраться от Каднама до Борнмута. Сейчас я дома. Спасибо вам за ваш тяжелый труд.

Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра-13

Большинство школ, а также многие библиотеки, местные советы и предприятия сферы услуг закрыты.

# Природные катаклизмы

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