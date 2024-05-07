СБУ обвиняет двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

В СБУ сообщили, что на украинского президента Владимира Зеленского было спланировано покушение. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении уточняется, что были задержаны двое сотрудников УГО. Помимо убийства Зеленского, в планы агентов входило следить за другими должностными лицами, в том числе за главой СБУ Василием Малюком и руководителем главного разведывательного управления Минобороны Украины Кириллом Будановым.

По сообщениям, арестованные должны были навести ракетный удар или применить беспилотные летательные аппараты-камикадзе. Арестованные обвиняются в государственной измене и подготовке террористического акта.