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СБУ обвиняет двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

07 мая 2024 14:01
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В СБУ сообщили, что на украинского президента Владимира Зеленского было спланировано покушение. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении уточняется, что были задержаны двое сотрудников УГО. Помимо убийства Зеленского, в планы агентов входило следить за другими должностными лицами, в том числе за главой СБУ Василием Малюком и руководителем главного разведывательного управления Минобороны Украины Кириллом Будановым.

По сообщениям, арестованные должны были навести ракетный удар или применить беспилотные летательные аппараты-камикадзе. Арестованные обвиняются в государственной измене и подготовке террористического акта.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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