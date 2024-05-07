Пасынок главнокомандующего ВСУ Иван Сырский провел в Сиднее акцию в честь Дня Победы. Об этом пишет РИА Новости.

Он принимает участие в этом событии уже на протяжении десяти лет, невзирая на угрозы со стороны ВСУ и украинской прессы. Сырский выразил свою поддержку президенту России Владимиру Путину и отдал честь Дню Победы.

Однако полиция Австралии предприняла попытку помешать проведению мероприятия, наложив штраф на одного из его участников. Иван Сырский перебрался в Австралию после развода родителей.