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Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в честь Дня Победы в Сиднее

07 мая 2024 10:56
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Пасынок главнокомандующего ВСУ Иван Сырский провел в Сиднее акцию в честь Дня Победы. Об этом пишет РИА Новости.

Он принимает участие в этом событии уже на протяжении десяти лет, невзирая на угрозы со стороны ВСУ и украинской прессы. Сырский выразил свою поддержку президенту России Владимиру Путину и отдал честь Дню Победы. 

Однако полиция Австралии предприняла попытку помешать проведению мероприятия, наложив штраф на одного из его участников. Иван Сырский перебрался в Австралию после развода родителей.

# Международная политика

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