Туск: судья Шмидт, выехавший в РБ, имел доступ к секретным документам

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, у польского судьи Томаша Шмидта, отправившегося в Беларусь, был открыт доступ к секретным документам. Об этом пишет РИА Новости.

В знак протеста против политики Варшавы Шмидт объявил о своем желании получить в Беларуси политическое убежище. При этом Туск выразил озабоченность по поводу длительных контактов Шмидта с белорусской стороной.

Тем не менее Шмидт все еще находится в списке судей и должен участвовать в предстоящих слушаниях по административным делам.