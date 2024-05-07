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Туск: судья Шмидт, выехавший в РБ, имел доступ к секретным документам

07 мая 2024 11:59
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По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, у польского судьи Томаша Шмидта, отправившегося в Беларусь, был открыт доступ к секретным документам. Об этом пишет РИА Новости.

В знак протеста против политики Варшавы Шмидт объявил о своем желании получить в Беларуси политическое убежище. При этом Туск выразил озабоченность по поводу длительных контактов Шмидта с белорусской стороной.

Тем не менее Шмидт все еще находится в списке судей и должен участвовать в предстоящих слушаниях по административным делам.

# Международная политика

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