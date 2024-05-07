В Финляндии сообщили, когда и при каких условиях откроют границу с Россией

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил о возможности открытия границы с Россией после принятия закона о беженцах. Об этом пишет РИА Новости.

Этот закон позволит ограничивать прием лиц, ищущих убежище, с российской стороны. В настоящий момент граница с Россией закрыта из-за потока нелегалов.

Власти Финляндии обвинили Россию в отправке просителей убежища, но МИД РФ отверг эти обвинения. При этом официальный представитель российского президента Дмитрий Песков высказал сожаление в связи с русофобскими высказываниями финских властей.