Сатирик Михаил Задорнов был похоронен в Латвии рядом с могилой отца

По информации ТАСС, проститься с Задорновым пришли сотни людей, которые отмечали значимость артиста и его сатирических выступлений. В соборе Александра Невского в Риге прошло отпевание сатирика.

Коллеги и знакомые сатирика отмечали, что смерть артиста была неожиданной.

По словам Максима Галкина, который долгое время выступал вместе с Задорновым, писатель хотел, чтобы после его смерти люди не скорбели, а вспоминали его с улыбкой на лице.

Максим Галкин:

Даже тяжелая болезнь, жестоко и неумолимо забиравшая у него жизненные силы, до последних дней так и не смогла отнять у него главного – остроумия. Год назад он позвонил мне и рассказал о своём диагнозе, со смешком сказал, что звонит всем, кто ему дорог, чтобы поговорить и попрощаться, даже в такие моменты он был верен себе. Последний раз мы виделись, когда я навещал его примерно месяц назад – мы шутили и общались.

Напомним, что о смерти Михаила Задорнова стало известно 10 ноября. Сатирик умер после продолжительного онкологического заболевания.