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Сатирик Михаил Задорнов был похоронен в Латвии рядом с могилой отца

15 ноября 2017 15:49
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Новости России. 15 ноября в Юрмале был похоронен писатель-сатирик Михаил Задорнов.

По информации ТАСС, проститься с Задорновым пришли сотни людей, которые отмечали значимость артиста и его сатирических выступлений. В соборе Александра Невского в Риге прошло отпевание сатирика.

Михаила Задорнова похоронили в Юрмале около его отца – писателя Николая Задорнова.

Сатирик Михаил Задорнов был похоронен в Латвии рядом с могилой отца-1

Фото: vk.com/mzadornov

Коллеги и знакомые сатирика отмечали, что смерть артиста была неожиданной.

По словам Максима Галкина, который долгое время выступал вместе с Задорновым, писатель хотел, чтобы после его смерти люди не скорбели, а вспоминали его с улыбкой на лице.

Максим Галкин:
Даже тяжелая болезнь, жестоко и неумолимо забиравшая у него жизненные силы, до последних дней так и не смогла отнять у него главного – остроумия. Год назад он позвонил мне и рассказал о своём диагнозе, со смешком сказал, что звонит всем, кто ему дорог, чтобы поговорить и попрощаться, даже в такие моменты он был верен себе. Последний раз мы виделись, когда я навещал его примерно месяц назад – мы шутили и общались.  

Напомним, что о смерти Михаила Задорнова стало известно 10 ноября. Сатирик умер после продолжительного онкологического заболевания.

Михаил Задорнов на сцене и за кулисами: каким запомнят известного сатирика

# Фотофакт # Некролог # Михаил Задорнов

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