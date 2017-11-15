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В Германии скоростной поезд столкнулся со стадом диких кабанов

15 ноября 2017 14:14
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Новости Германии. Полиция Берлина и Брандебурга сообщила, что скоростной поезд столкнулся со стадом диких кабанов.

По информации Berliner Zeitung, из-за инцидента железнодорожное сообщение было заблокировано.

Около 400 пассажиров поезда пересадили на состав до Берлина, который проезжал мимо. Из-за этого люди опоздали на конечную станцию на четыре часа.

Информации о пострадавших нет.

Движение на участке путей восстанавливали до поздней ночи.

Несколько лет назад поезд «Минск-Москва» сбил насмерть более 50 коров в Дубровенском районе – здесь подробнее.

# Дикие животные # Фотофакт

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