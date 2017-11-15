В Германии скоростной поезд столкнулся со стадом диких кабанов

Новости Германии. Полиция Берлина и Брандебурга сообщила, что скоростной поезд столкнулся со стадом диких кабанов.
По информации Berliner Zeitung, из-за инцидента железнодорожное сообщение было заблокировано.
Около 400 пассажиров поезда пересадили на состав до Берлина, который проезжал мимо. Из-за этого люди опоздали на конечную станцию на четыре часа.
Информации о пострадавших нет.
Движение на участке путей восстанавливали до поздней ночи.
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