В Германии скоростной поезд столкнулся со стадом диких кабанов

Новости Германии. Полиция Берлина и Брандебурга сообщила, что скоростной поезд столкнулся со стадом диких кабанов.

По информации Berliner Zeitung, из-за инцидента железнодорожное сообщение было заблокировано.

Около 400 пассажиров поезда пересадили на состав до Берлина, который проезжал мимо. Из-за этого люди опоздали на конечную станцию на четыре часа.

Информации о пострадавших нет.

Движение на участке путей восстанавливали до поздней ночи.