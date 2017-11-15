Переворот в Зимбабве: президента страны удерживают под домашним арестом военные

Новости Зимбабве. Президента Зимбабве и его охрану удерживают под домашним арестом военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По неподтвержденным пока данным, Роберт Мугабе согласился покинуть пост главы государства, при условии, что его жена сможет выехать из страны.
В столице военные взяли под контроль здание государственного телецентра, на улицы выведена бронетехника, окрестности патрулируют вооруженные солдаты. При этом военные отрицают попытку переворота и утверждают, что их действия направлены против «преступников». К мирному разрешению ситуации стороны призывает Евросоюз.