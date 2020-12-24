Новый штамм коронавируса из Великобритании распространяется по странам

Весь мир продолжает следить за распространением нового штамма COVID-19, обнаруженного в Великобритании. Случаи инфицирования вирусом-мутантом выявили сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весь мир продолжает следить за распространением нового штамма COVID-19, обнаруженного в Великобритании. Случаи инфицирования вирусом-мутантом выявили сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Израиле новая вариация коронавируса подтверждена у четырех жителей. Трое из них недавно вернулись из Соединенного Королевства.
Добрался вирус-мутант и до Азии. В результате исследования его обнаружили в Малайзии. А в Сингапуре новый штамм выявили у студентки, которая также недавно прилетела из Лондона. Успел ли вирус распространиться по стране, пока непонятно.
Сложная обстановка в британском портовом городе Дувре, где тысячи водителей грузовиков уже несколько дней пытаются выехать во Францию. Ранее она закрыла свои границы из-за нового штамма вируса. Теперь же дальнобойщики могут уехать, однако чтобы пропустить всех, потребуется несколько дней. Нервы у водителей уже не выдерживают. На этом фоне начались стычки с правоохранителями.
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