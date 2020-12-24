Прямой эфир

Новый штамм коронавируса из Великобритании распространяется по странам

24 декабря 2020 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Весь мир продолжает следить за распространением нового штамма COVID-19, обнаруженного в Великобритании. Случаи инфицирования вирусом-мутантом выявили сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый штамм коронавируса из Великобритании распространяется по странам-1

В Израиле новая вариация коронавируса подтверждена у четырех жителей. Трое из них недавно вернулись из Соединенного Королевства.

Добрался вирус-мутант и до Азии. В результате исследования его обнаружили в Малайзии. А в Сингапуре новый штамм выявили у студентки, которая также недавно прилетела из Лондона. Успел ли вирус распространиться по стране, пока непонятно.

Новый штамм коронавируса из Великобритании распространяется по странам-4

Сложная обстановка в британском портовом городе Дувре, где тысячи водителей грузовиков уже несколько дней пытаются выехать во Францию. Ранее она закрыла свои границы из-за нового штамма вируса. Теперь же дальнобойщики могут уехать, однако чтобы пропустить всех, потребуется несколько дней. Нервы у водителей уже не выдерживают. На этом фоне начались стычки с правоохранителями.

Новый штамм коронавируса из Великобритании распространяется по странам-7

Читайте также:

Чехия продлила режим ЧС, а Эстония вводит локдаун. Коронавирусом заразился каждый сотый житель планеты

В мире продолжают выявлять новые штаммы коронавируса. Они не связаны с тем, который нашли в Великобритании

Новый год без развлечений. В отелях Турции и Египта отменили праздничные программы

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Америка прежде всего». США не пускает европейские компании на китайский рынок
23 декабря 2020 20:43

«Америка прежде всего». США не пускает европейские компании на китайский рынок

В Украине горняки урановых шахт третьи сутки перекрывают трассы
23 декабря 2020 20:40

В Украине горняки урановых шахт третьи сутки перекрывают трассы

В России вводится уголовная ответственность за умышленное блокирование дорог
23 декабря 2020 20:39

В России вводится уголовная ответственность за умышленное блокирование дорог