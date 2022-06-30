Инфляция в Литве достигла 20,5%. В июле она станет ещё выше

Новости Литвы. Инфляция в Литве перешагнула очередной психологический рубеж и достигла 20,5 %. Об этом рассказали в Департаменте статистики. По мнению экономистов, в июле она станет еще выше, потому что в следующем месяце ожидается очередное повышение цен на электроэнергию, газ, воду и аренду жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране дорожают продукты, топливо и транспортные услуги. Из-за этого и так упал уровень продаж, но финансовые аналитики считают, что во второй половине года ситуация станет еще хуже. Поэтому бизнесу надо подготовиться к этому. Многие частные фирмы и предприятия могут и не пережить это тяжелое время. Стоит отметить, что инфляция в Литве стремительно растет уже несколько месяцев. В марте она достигла 15,7 %, в апреле выросла до 16,8 %, а в мае поставила очередной рекорд, достигнув почти 19 %.