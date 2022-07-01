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Встречи с друзьями придётся отменить. Почему в Чехии закрываются пабы?

01 июля 2022 11:15
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Новости Чехии. В Чехии из-за роста цен закрываются традиционные деревенские пабы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Встречи с друзьями придётся отменить. Почему в Чехии закрываются пабы?-1

Многие заведения просто не могут выйти на прибыль еще со времен пандемии. Теперь ситуация стала еще хуже. С одной стороны, подорожала аренда, коммунальные и продукты. С другой, снизилась покупательная способность населения. Инфляция достигла 30-летнего максимума и составила 16 %. У людей больше нет лишних денег, которые можно потратить на пабы. Все уходит на самое необходимое – жилье и продукты.  

Встречи с друзьями придётся отменить. Почему в Чехии закрываются пабы?-4

Елена Хитра, мэр города Сеч (Чехия):  
Арендаторы или владельцы не могут пережить рост цен на энергию, пиво и другие товары. Это мешает и людям посещать пабы. Из-за роста цен они просто перестали туда ходить. Пять или десять лет назад по выходным паб был полон. Негде было посидеть вечером в пятницу или субботу. Вот почему я думаю, что во многих местах, возможно и здесь, пабы перестанут существовать.  

Стоит отметить, что чехи издавна собирались в деревенских пабах, чтобы встретиться с друзьями или отпраздновать особые события. Похоже, теперь не до праздников.  

# Экономический кризис # Елена Хитра # Фотофакт

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