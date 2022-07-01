Встречи с друзьями придётся отменить. Почему в Чехии закрываются пабы?

Многие заведения просто не могут выйти на прибыль еще со времен пандемии. Теперь ситуация стала еще хуже. С одной стороны, подорожала аренда, коммунальные и продукты. С другой, снизилась покупательная способность населения. Инфляция достигла 30-летнего максимума и составила 16 %. У людей больше нет лишних денег, которые можно потратить на пабы. Все уходит на самое необходимое – жилье и продукты.

Елена Хитра, мэр города Сеч (Чехия):

Арендаторы или владельцы не могут пережить рост цен на энергию, пиво и другие товары. Это мешает и людям посещать пабы. Из-за роста цен они просто перестали туда ходить. Пять или десять лет назад по выходным паб был полон. Негде было посидеть вечером в пятницу или субботу. Вот почему я думаю, что во многих местах, возможно и здесь, пабы перестанут существовать.

Стоит отметить, что чехи издавна собирались в деревенских пабах, чтобы встретиться с друзьями или отпраздновать особые события. Похоже, теперь не до праздников.