Самый кровавый день в конфликте Палестины и Израиля. За сутки погибли более 40 человек

16 мая стало самым кровавым днем в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль в ночь с 16 на 17 мая нанес серию авиаударов по территории сектора Газа. Обстрелам подверглась главная прибрежная дорога и объекты безопасности. Кроме того, была повреждена линия электропередачи. За сутки погибли более 40 палестинцев, в том числе 10 детей.

Авиаудары не прекращались очень долго. Нас все бомбили и бомбили. Теперь многие жилые дома и дороги попросту разрушены. Нельзя вот так стрелять по невинным людям, которые просто спали в своих домах.

Сирены воздушной тревоги вновь звучали и в Израиле. После небольшого перерыва ХАМАС возобновил ракетные удары. За последние часы было выпущено более 60 снарядов.

Арабо-израильский конфликт стал главной темой экстренного заседания Совета безопасности ООН, которое прошло в онлайн-режиме. Как заявил Генеральный секретарь организации, боевые действия на Ближнем Востоке должны быть немедленно остановлены. Эскалация в зоне палестино-израильского конфликта может привести к тяжелейшему военному и гуманитарному кризису в регионе. По словам Антониу Гутерриша, единственный выход из сложившейся ситуации – возврат к переговорам.