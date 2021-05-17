Самый кровавый день в конфликте Палестины и Израиля. За сутки погибли более 40 человек

16 мая стало самым кровавым днем в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 мая стало самым кровавым днем в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израиль в ночь с 16 на 17 мая нанес серию авиаударов по территории сектора Газа. Обстрелам подверглась главная прибрежная дорога и объекты безопасности. Кроме того, была повреждена линия электропередачи. За сутки погибли более 40 палестинцев, в том числе 10 детей.
Авиаудары не прекращались очень долго. Нас все бомбили и бомбили. Теперь многие жилые дома и дороги попросту разрушены. Нельзя вот так стрелять по невинным людям, которые просто спали в своих домах.
Сирены воздушной тревоги вновь звучали и в Израиле. После небольшого перерыва ХАМАС возобновил ракетные удары. За последние часы было выпущено более 60 снарядов.
Арабо-израильский конфликт стал главной темой экстренного заседания Совета безопасности ООН, которое прошло в онлайн-режиме. Как заявил Генеральный секретарь организации, боевые действия на Ближнем Востоке должны быть немедленно остановлены. Эскалация в зоне палестино-израильского конфликта может привести к тяжелейшему военному и гуманитарному кризису в регионе. По словам Антониу Гутерриша, единственный выход из сложившейся ситуации – возврат к переговорам.
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
Нынешние обстрелы с обеих сторон – это виток насилия, который только отодвигает все дальше за горизонт любые надежды на существование мира. Я призываю стороны конфликта прислушаться к этим словам и вместе прекратить огонь.
Число жертв на Ближнем Востоке ежедневно растет. С начала противостояния с палестинской стороны погибли более 200 человек, почти треть из них – дети. В Израиле жертвами эскалации стали 10 человек, около 50 получили серьезные ранения, пострадали сотни жителей.
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