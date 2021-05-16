Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков в Европе. Протестующих разгоняли водомётами и слезоточивым газом

Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков и в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков и в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участников акции в поддержку Палестины во Франции разогнали слезоточивым газом, резиновыми пулями и водометами. Задержаны более 50 человек.
Жесткий отпор ждал демонстрантов и в Афинах. Против активистов применили водометы после того, как они начали бросать в силовиков камни.
Похожая картина и на улицах Берлина.
В стражей порядка полетели бутылки и петарды. Толпу разгоняли слезоточивым газом. Есть задержанные. Подобные акции прошли также в Бельгии, Турции и Великобритании.