Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков в Европе. Протестующих разгоняли водомётами и слезоточивым газом

Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков и в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников акции в поддержку Палестины во Франции разогнали слезоточивым газом, резиновыми пулями и водометами. Задержаны более 50 человек.

Жесткий отпор ждал демонстрантов и в Афинах. Против активистов применили водометы после того, как они начали бросать в силовиков камни.

Похожая картина и на улицах Берлина.