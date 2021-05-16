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Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков в Европе. Протестующих разгоняли водомётами и слезоточивым газом

16 мая 2021 11:19
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Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков и в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков в Европе. Протестующих разгоняли водомётами и слезоточивым газом-1

Участников акции в поддержку Палестины во Франции разогнали слезоточивым газом, резиновыми пулями и водометами. Задержаны более 50 человек.

Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков в Европе. Протестующих разгоняли водомётами и слезоточивым газом-4

Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков в Европе. Протестующих разгоняли водомётами и слезоточивым газом-6

Жесткий отпор ждал демонстрантов и в Афинах. Против активистов применили водометы после того, как они начали бросать в силовиков камни.

Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков в Европе. Протестующих разгоняли водомётами и слезоточивым газом-9

Похожая картина и на улицах Берлина.

Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков в Европе. Протестующих разгоняли водомётами и слезоточивым газом-12

В стражей порядка полетели бутылки и петарды. Толпу разгоняли слезоточивым газом. Есть задержанные. Подобные акции прошли также в Бельгии, Турции и Великобритании.

Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков в Европе. Протестующих разгоняли водомётами и слезоточивым газом-15

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# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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