ХАМАС возобновил ракетные удары. За 12 часов было выпущено более 60 снарядов

Израиль нанес очередную серию авиаударов по территории сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелам минувшей ночью подверглась главная прибрежная дорога и объекты безопасности.

Кроме того, была повреждена линия электропередачи. Сирены воздушной тревоги вновь звучали и в Израиле. После небольшого перерыва ХАМАС возобновил ракетные удары. За 12 часов было выпущено более 60 снарядов.