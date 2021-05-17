Израиль нанес очередную серию авиаударов по территории сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелам минувшей ночью подверглась главная прибрежная дорога и объекты безопасности.
Израиль нанес очередную серию авиаударов по территории сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелам минувшей ночью подверглась главная прибрежная дорога и объекты безопасности.
Кроме того, была повреждена линия электропередачи. Сирены воздушной тревоги вновь звучали и в Израиле. После небольшого перерыва ХАМАС возобновил ракетные удары. За 12 часов было выпущено более 60 снарядов.
С начала противостояния с палестинской стороны погибли более 200 человек, почти треть из них – дети. В Израиле жертвами эскалации стали 10 человек, около 50 получили серьезные ранения, пострадали сотни.
Арабо-израильский конфликт стал главной темой экстренного заседания Совета безопасности ООН, которое прошло в онлайн-режиме. Как заявил генеральный секретарь организации, боевые действия на Ближнем Востоке должны быть немедленно остановлены. По словам Антониу Гутерриша, единственный выход из сложившейся ситуации – это возврат к переговорам.
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