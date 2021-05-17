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ХАМАС возобновил ракетные удары. За 12 часов было выпущено более 60 снарядов

17 мая 2021 11:44
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Израиль нанес очередную серию авиаударов по территории сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелам минувшей ночью подверглась главная прибрежная дорога и объекты безопасности.

ХАМАС возобновил ракетные удары. За 12 часов было выпущено более 60 снарядов-1

Кроме того, была повреждена линия электропередачи. Сирены воздушной тревоги вновь звучали и в Израиле. После небольшого перерыва ХАМАС возобновил ракетные удары. За 12 часов было выпущено более 60 снарядов.

ХАМАС возобновил ракетные удары. За 12 часов было выпущено более 60 снарядов-4

С начала противостояния с палестинской стороны погибли более 200 человек, почти треть из них – дети. В Израиле жертвами эскалации стали 10 человек, около 50 получили серьезные ранения, пострадали сотни.

ХАМАС возобновил ракетные удары. За 12 часов было выпущено более 60 снарядов-7

Арабо-израильский конфликт стал главной темой экстренного заседания Совета безопасности ООН, которое прошло в онлайн-режиме. Как заявил генеральный секретарь организации, боевые действия на Ближнем Востоке должны быть немедленно остановлены. По словам Антониу Гутерриша, единственный выход из сложившейся ситуации – это возврат к переговорам.

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# Конфликт на Ближнем Востоке # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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