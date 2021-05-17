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Палестино-израильский конфликт может привести к тяжелейшему кризису в регионе

17 мая 2021 08:23
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Боевые действия на Ближнем Востоке должны быть немедленно остановлены. Эскалация в зоне палестино-израильского конфликта может привести к тяжелейшему военному и гуманитарному кризису в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палестино-израильский конфликт может привести к тяжелейшему кризису в регионе -1

Об этом заявил генеральный секретарь ООН на экстренном заседании Совета Безопасности, которое прошло в режиме онлайн. По словам Антониу Гутерриша, единственный выход из сложившейся ситуации – это возврат к переговорам.

Палестино-израильский конфликт может привести к тяжелейшему кризису в регионе -4

Тем временем воскресный день, 16 мая, стал самым кровавым в вооруженном конфликте. Более 40 палестинцев, в том числе 10 детей, были убиты в результате израильских ударов по сектору Газа. Число его жителей, погибших с начала конфликта, приближается к 200-м, почти треть из них – дети. С начала эскалации в Израиле жертвами стали 10 человек, около 50-ти получили серьезные ранения, сотни пострадали.

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# Конфликт на Ближнем Востоке # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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