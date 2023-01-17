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Самую массовую акцию протеста за последние 12 лет готовят во Франции

17 января 2023 19:55
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Новости Франции. Франция готовится к новым потрясениям. Сразу все профсоюзы страны объявили о проведении забастовки против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самую массовую акцию протеста за последние 12 лет готовят во Франции-1

Стачка запланирована на 19 января. Ожидается, что эта акция станет самой массовой во Франции за последние 12 лет. Основную часть протестующих составят сотрудники энергетического сектора, работники общественного транспорта и педагоги. Бастовать будут даже сотрудники МИД.

Несмотря на количество участников, одного дня демонстрации будет недостаточно, чтобы заставить правительство отказаться от реформ, уверены активисты. Поэтому в случае необходимости готовы вновь выйти на улицы. Напомним, если французский парламент примет новую реформу, то пенсионный возраст в стране увеличится с 62 до 64 лет.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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