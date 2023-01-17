Самую массовую акцию протеста за последние 12 лет готовят во Франции

Новости Франции. Франция готовится к новым потрясениям. Сразу все профсоюзы страны объявили о проведении забастовки против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стачка запланирована на 19 января. Ожидается, что эта акция станет самой массовой во Франции за последние 12 лет. Основную часть протестующих составят сотрудники энергетического сектора, работники общественного транспорта и педагоги. Бастовать будут даже сотрудники МИД.

Несмотря на количество участников, одного дня демонстрации будет недостаточно, чтобы заставить правительство отказаться от реформ, уверены активисты. Поэтому в случае необходимости готовы вновь выйти на улицы. Напомним, если французский парламент примет новую реформу, то пенсионный возраст в стране увеличится с 62 до 64 лет.