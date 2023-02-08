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Главные достопримечательности Мадридского зоопарка. Посмотрите, как живут близнецы гигантской панды

08 февраля 2023 11:50
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Ю-Ю и Джиу-Джиу – главные достопримечательности Мадридского зоопарка в Испании с тех пор, как они родились там почти 18 месяцев назад. Панды-близнецы тогда весили всего 150 граммов, а теперь они по 50 килограммов каждая. Это треть веса взрослой гигантской панды. За здоровьем животных следят пристально, причем при содействии коллег из КНР.

Главные достопримечательности Мадридского зоопарка. Посмотрите, как живут близнецы гигантской панды-1

Алехандро Кабрера, смотритель зоопарка:
Для меня было удивительно увидеть, обнаружить, что моя работа здесь, в Мадриде, имеет значение в Китае с пандами, потому что я думаю, что будущее панд в Китае благополучно. Несмотря на все усилия, которые прилагают китайские смотрители и китайское правительство, я тоже делаю для панд много.

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Главные достопримечательности Мадридского зоопарка. Посмотрите, как живут близнецы гигантской панды-4

Ю-Ю и Джиу-Джиу являются символом успешных отношений между Испанией и Китаем. В 2023 году исполняется полвека с момента установления официальных дипломатических отношений между двумя странами, похоже, что панды будут на эмблеме в честь юбилея.

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# Реклама # Алехандро Кабрера # Фотофакт

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