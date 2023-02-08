Главные достопримечательности Мадридского зоопарка. Посмотрите, как живут близнецы гигантской панды

Ю-Ю и Джиу-Джиу – главные достопримечательности Мадридского зоопарка в Испании с тех пор, как они родились там почти 18 месяцев назад. Панды-близнецы тогда весили всего 150 граммов, а теперь они по 50 килограммов каждая. Это треть веса взрослой гигантской панды. За здоровьем животных следят пристально, причем при содействии коллег из КНР.

Алехандро Кабрера, смотритель зоопарка:

Для меня было удивительно увидеть, обнаружить, что моя работа здесь, в Мадриде, имеет значение в Китае с пандами, потому что я думаю, что будущее панд в Китае благополучно. Несмотря на все усилия, которые прилагают китайские смотрители и китайское правительство, я тоже делаю для панд много. «Им нужна забота». Кенийка приютила у себя дома 600 кошек – подробности здесь.