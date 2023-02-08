Главные достопримечательности Мадридского зоопарка. Посмотрите, как живут близнецы гигантской панды

Ю-Ю и Джиу-Джиу – главные достопримечательности Мадридского зоопарка в Испании с тех пор, как они родились там почти 18 месяцев назад. Панды-близнецы тогда весили всего 150 граммов, а теперь они по 50 килограммов каждая. Это треть веса взрослой гигантской панды. За здоровьем животных следят пристально, причем при содействии коллег из КНР.
Алехандро Кабрера, смотритель зоопарка:
Для меня было удивительно увидеть, обнаружить, что моя работа здесь, в Мадриде, имеет значение в Китае с пандами, потому что я думаю, что будущее панд в Китае благополучно. Несмотря на все усилия, которые прилагают китайские смотрители и китайское правительство, я тоже делаю для панд много.
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Ю-Ю и Джиу-Джиу являются символом успешных отношений между Испанией и Китаем. В 2023 году исполняется полвека с момента установления официальных дипломатических отношений между двумя странами, похоже, что панды будут на эмблеме в честь юбилея.
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