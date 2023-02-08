«Им нужна забота». Кенийка приютила у себя дома 600 кошек

В доме Рашэль немного тесновато. Она живет на окраине столицы Найроби со своими кошками. И их здесь сотни. Если точнее – 600. Соседи по праву прозвали кенийку «женщиной-кошкой».

Рашэль Кабуэ, жительница Найроби:

Я живу здесь со своими кошками. 95 % процентов пространства принадлежат им. Я ючусь в одном углу. Три года назад в своем четырехкомнатном доме Рашэль основала кошачий приют. Причем вдохновила ее на это философия йоги, которой она научилась во время путешествия в Индию. Главные достопримечательности Мадридского зоопарка. Посмотрите, как живут близнецы гигантской панды – подробности здесь.

С тех пор 51-летняя женщина собирает с улиц кошек, которым нужны дом и медицинская помощь. Выздоровевших пытается пристроить в хорошие руки. Рашэль Кабуэ:

Это животные. Они живые, как и мы с вами. Им нужна забота. Как и мы, они чувствуют боль, счастье, грусть, могут впадать в депрессию. В этой африканской стране немало предрассудков в отношении кошек. Еще одной своей миссией Рашэль считает их развенчивание.

Рашэль Кабуэ:

Чего мы только ни наслушались о кошках: что они демоны, дьяволы… Но я стараюсь рассказать людям, что это неправда. Через мои руки прошло столько кошек, и я никогда не видела в них ничего такого.