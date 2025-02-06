Самолет Mirage 2000 ВВС Индии разбился во время учебного полета

Литва уведомила Беларусь о выходе из соглашения о двойном налогообложении

Как сообщил литовский МИД, депутаты Сейма на заседании 14 января приняли решение разорвать договор, который был подписан правительствами двух стран в январе 1995 года. Он прекратит свое действие с начала 2026-го.