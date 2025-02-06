Самолет Mirage 2000 ВВС Индии разбился во время учебного полета

В штате Мадхья-Прадеш во время учебного полета из-за неисправности системы разбился истребитель Mirage 2000 ВВС Индийских вооруженных сил, оба пилота катапультировались благополучно. Об этом пишет РИА Новости.
В штате Мадхья-Прадеш во время учебного полета из-за неисправности системы разбился истребитель Mirage 2000 ВВС Индийских вооруженных сил, оба пилота катапультировались благополучно. Об этом пишет РИА Новости.
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ВВС Индии приступили к расследованию причин аварии. На службе у Индии находится 48 таких самолетов.
Mirage 2000 – это многоцелевой истребитель, разработанный французской компанией Dassault Aviation.