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Первые французские истребители Mirage с пилотами ВСУ прибыли в Украину

06 февраля 2025 13:43
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Первые реактивные истребители Mirage 2000 уже прибыли в Украину, сообщил в социальной сети X министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Об этом пишет РИА Новости.

Эммануэль Макрон объявил о поставке истребителей в июне 2024 года, а украинские летчики уже несколько месяцев проходят подготовку к управлению ими во Франции.

Первые французские истребители Mirage с пилотами ВСУ прибыли в Украину-1

Фото: pixabay

Лекорню уточнил, что эти истребители будут оснащены самым последним оборудованием, в том числе ракетами класса «воздух-земля».

Число передаваемых Mirage не было названо, но, по мнению Франка Жилетти , их будет шесть. При этом Россия предупреждала, что военная помощь Запада затягивает конфликт, а транспорты с оружием станут мишенью для российской армии.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Оружие и боеприпасы

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