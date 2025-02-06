Первые французские истребители Mirage с пилотами ВСУ прибыли в Украину

Эммануэль Макрон объявил о поставке истребителей в июне 2024 года, а украинские летчики уже несколько месяцев проходят подготовку к управлению ими во Франции.

Первые реактивные истребители Mirage 2000 уже прибыли в Украину, сообщил в социальной сети X министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Об этом пишет РИА Новости.

Лекорню уточнил, что эти истребители будут оснащены самым последним оборудованием, в том числе ракетами класса «воздух-земля».

Число передаваемых Mirage не было названо, но, по мнению Франка Жилетти , их будет шесть. При этом Россия предупреждала, что военная помощь Запада затягивает конфликт, а транспорты с оружием станут мишенью для российской армии.