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Итальянская полиция ведёт охоту на членов мафиозной группировки «Коза ностра»: задержаны около 40 человек

11 июля 2018 10:05
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Новости Италии. В рамках масштабной кампании по борьбе с мафией карабинеры провели операцию на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянская полиция ведёт охоту на членов мафиозной группировки «Коза ностра»: задержаны около 40 человек-1

Задержаны около 40 человек по подозрению в связях с преступными группировками. Их обвиняют в покушениях на убийство, вымогательстве, контрабанде оружия и наркотиков.

Кстати, теперь сражаться с мафией полиции теперь будет легче: итальянских правоохранителей оснастили дистанционными электрошокерами.

# Криминал # Фотофакт

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