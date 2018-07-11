Итальянская полиция ведёт охоту на членов мафиозной группировки «Коза ностра»: задержаны около 40 человек

Новости Италии. В рамках масштабной кампании по борьбе с мафией карабинеры провели операцию на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержаны около 40 человек по подозрению в связях с преступными группировками. Их обвиняют в покушениях на убийство, вымогательстве, контрабанде оружия и наркотиков.

Кстати, теперь сражаться с мафией полиции теперь будет легче: итальянских правоохранителей оснастили дистанционными электрошокерами.