Умер один из основателей итальянского бренда Benetton

Сооснователь бренда Benetton – Карло Бенеттон – скончался десятого июля в Италии.

Об этом сообщает издание WWD. Модельеру было 74 года, последние полгода Бенеттон боролся с раком.

Младший из четырех братьев, Карло занимал должность вице-президента одноименной компании, и занимался делами производства и стратегией бренда.

Бенеттон также был руководителем компании Maccarese di Fiumicino, которая занимается домашним скотом.

Бренд Benetton был основан в 1965 году в венецианской провинции Тревизо.

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