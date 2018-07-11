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Умер один из основателей итальянского бренда Benetton

11 июля 2018 12:23
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Сооснователь бренда Benetton Карло Бенеттон  скончался десятого июля в Италии.

Об этом сообщает издание WWD. Модельеру было 74 года, последние полгода Бенеттон боролся с раком. 

Младший из четырех братьев, Карло занимал должность вице-президента одноименной компании, и занимался делами производства и стратегией бренда.

Бенеттон также был руководителем компании Maccarese di Fiumicino, которая занимается домашним скотом.

Бренд Benetton был основан в 1965 году в венецианской провинции Тревизо.

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# Некролог # Карло Бенеттон

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