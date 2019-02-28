Прямой эфир

Саммит лидеров США и КНДР во Вьетнаме завершился раньше запланированного времени

28 февраля 2019 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Неожиданный поворот на переговорах лидеров США и КНДР во Вьетнаме. Саммит завершился раньше запланированного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп и Ким Чен Ын согласовали несколько пунктов «Ханойской декларации»: какие темы затронет документ

Саммит лидеров США и КНДР во Вьетнаме завершился раньше запланированного времени -1

Оба президента покинули отель «Метрополь», где проходила встреча, не сделав совместного заявления. Выяснилось, что Дональду Трампу и Ким Чен Ыну не удалось прийти к общему знаменателю касательно вопросов ядерного разоружения Корейского полуострова. Северокорейский лидер хотел снятия всех санкций взамен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако американского президента такое предложение не устроило.

Тем не менее, главы государств отметили, что переговоры были конструктивными, а их команды будут поддерживать контакт.

Саммит лидеров США и КНДР во Вьетнаме завершился раньше запланированного времени -4

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Совбез ООН рассмотрит резолюции по Венесуэле
28 февраля 2019 11:50

Совбез ООН рассмотрит резолюции по Венесуэле

В Европе в последний день зимы потеплело до +20 градусов
28 февраля 2019 09:15

В Европе в последний день зимы потеплело до +20 градусов

В Индонезии после схода оползня под завалами могут быть 37 человек
28 февраля 2019 09:13

В Индонезии после схода оползня под завалами могут быть 37 человек