Саммит лидеров США и КНДР во Вьетнаме завершился раньше запланированного времени

Неожиданный поворот на переговорах лидеров США и КНДР во Вьетнаме. Саммит завершился раньше запланированного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба президента покинули отель «Метрополь», где проходила встреча, не сделав совместного заявления. Выяснилось, что Дональду Трампу и Ким Чен Ыну не удалось прийти к общему знаменателю касательно вопросов ядерного разоружения Корейского полуострова. Северокорейский лидер хотел снятия всех санкций взамен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако американского президента такое предложение не устроило.

Тем не менее, главы государств отметили, что переговоры были конструктивными, а их команды будут поддерживать контакт.